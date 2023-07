Puglia: Salone Nautico a Brindisi dall’11 al 15 ottobre

Dall’11 al 15 ottobre 2023, negli spazi del porto turistico di Marina di Brindisi, si terrà la diciannovesima edizione del Salone Nautico di Puglia. Per un totale di 20mila metri quadrati, sia a terra che acqua, l’area espositiva accoglierà circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri ed i visitatori avranno l’opportunità di testare le più recenti novità del settore nautico.

“Nato nel 2004, SNIM – Salone Nautico di Puglia è oggi riconosciuto – si legge in una nota – come un evento internazionale, patrocinato da Confindustria nautica e Lega Navale Italiana, e si colloca fra le principali manifestazioni di settore in Italia e di riferimento sul versante Adriatico, registrando una crescita progressiva di visitatori ed espositori”.

Tra i temi di questa edizione, focus sulla nautica da diporto, il mondo della vela, della portualità turistica e degli sport del mare, con particolare riferimento alla pesca d’altura, che coinvolge numerosi appassionati. La nuova edizione del Salone Nautico di Puglia ospiterà workshop, tavole rotonde, meeting, seminari, conferenze e laboratori che punteranno a favorire dibattiti e approfondimenti sul tema della blue economy, delle blue careers e del ruolo centrale del settore marittimo per il sistema Paese.

“Con il Salone Nautico di Puglia vogliamo rendere il mare protagonista, valorizzando – dichiara il presidente dello Snim Giuseppe Meo – il settore della blue economy quale volano per la crescita e lo sviluppo del sistema Paese”. “Formazione, sostenibilità, cantieristica innovativa e green e molto altro ancora: l’edizione di quest’anno della Snim – aggiunge – sarà quella dei record sotto tanti punti di vista, dal numero dei cantieri alle imbarcazioni esposte, fino alle conferenze e agli eventi che punteranno sulla creazione di un pensiero critico sull’economia del mare”.

