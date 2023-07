Francavilla Fontana, partorisce in ambulanza in contrada Bax durante il trasporto al Perrino

Partorisce in ambulanza mentre veniva trasportata all’ospedale Perrino di Brindisi. Fortunatamente si è trattato di un lieto evento verificatosi nei giorni scorsi in contrada Bax a Francavilla Fontana. La donna residente a Ceglie Messapica stava per dirigersi a Brindisi quando, per una emergenza improvvisa, ha allertato il 118. I sanitari hanno prelevato la donna dalla sua abitazione e durante il trasporto in ambulanza ha manifestato ulteriori segni di parto imminente. Gli operatori del 118 hanno eseguito le procedure direttamente in ambulanza. Alla bimba è stato dato il nome di Selene. Ed il punto nascite del “Camberlingo” continua a rimanere ancora chiuso da tempo. Con tutti i disagi del caso.

