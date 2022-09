“Giorgia Meloni: Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione.” Questo scrive Raffaele Fitto sui suoi social ripercorrendo la notte del 25 settembre che lo ha consacrato nuovamente Leone di Puglia. Un lavoro fatto sul territorio importante, nel quale lui prima di altri ha creduto, confermando quell’intuito che negli anni ha fatto di lui un politico in grado di essere camaleontico e rimanere sempre nel cuore dei suoi cittadini. “Questa è una notte che non dimenticherò mai! Tante attese ripagate nelle urne. Qui Fratelli d’Italia ha conseguito il miglior risultato nel Sud che ha apprezzato e premiato il progetto di Giorgia Meloni Grazie Puglia!”. Sono queste le prime parole di Fitto, che ora guarda al Parlamento italiano certo di tornarci da onorevole per poi lavorare per una poltrona da Ministro