Puglia,Forza Italia, una vittoria firmata D’Attis

Puglia- Una vera e proprio sfida quella che ha firmato Mauro D’Attis, portando a casa un risultato che nessuno si aspettava. Secondo partito in Puglia, secondo a Fratelli D’Italia e prima della Lega, Forza Italia ha registrato una percentuale che h superato l’11%. Una squadra granitica quella che il Commissario è riuscito a formare che non è stata scalfita neppure da mal di pancia dei non candidati. Tanti i progetti e l’entusiasmo che D’Attis è pronto ad affrontare in questo secondo mandato al Parlamento.