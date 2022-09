Puglia- Si congeda Teresa Bellanova e lo fa in silenzio attraverso un comunicato stampa:”Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati, ci hanno sostenuto, ci hanno creduto e hanno lavorato con dedizione e passione.

Grazie per i sorrisi, le parole di incoraggiamento, la lealtà, la disponibilità, l’entusiasmo.

La mia esperienza parlamentare si ferma qui ma so bene, me lo insegna la mia storia, che lo spazio per la buona politica è dovunque, basta solo avere voglia ed esigenza di praticarlo”.

Lo scrive sul suo profilo fb la presidente di Italia Viva senatrice Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.