“Il risultato elettorale è frutto dello straordinario lavoro del nostro presidente Conte. La gente di Capitanata ha compreso l’importanza di darci forza per quella che sarà una legislatura importante e difficile. Non nascondo la mia gioia personale per i consensi ottenuti nel mio collegio, gioia che voglio condividere con tutti coloro che hanno voluto dare fiducia alla nostra azione politica”. Cosi Marco Pellegrini, che da senatore uscente continuerà la sua esperienza parlamentare come deputato per il M5S. “Ora dovremo pensare solo a lavorare perché non c’è tempo da perdere. Come M5S faremo le nostre proposte e opereremo come guardiani attenti dell’operato del nuovo Governo. Ma non saremo semplici spettatori”, conclude Pellegrini.