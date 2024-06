Puglia, oca investita da un’auto riceve una protesi in silicone

Locorotondo (BA) – Un incredibile episodio di resilienza e innovazione tecnologica è avvenuto alla clinica Ca’ Zampa Locovet di Locorotondo, in Puglia. Guendalina, un’oca travolta da un’auto in corsa, è stata soccorsa tempestivamente da una passante e portata alla clinica veterinaria.

L’incidente le ha causato gravi lesioni a una zampa, rendendo necessaria l’amputazione. Un team di veterinari, guidati da Rossella Barnaba e Davide De Guz, ha immediatamente preso in carico il caso, fornendo le prime cure e stabilizzando i parametri vitali dell’animale.

Dopo un primo intervento di curettage delle ferite infette e terapie quotidiane di disinfezione, si è resa inevitabile l’amputazione della zampa all’altezza della tibia.

Grazie all’innovazione tecnologica, è stata progettata e stampata in 3D una protesi in silicone per permettere a Guendalina di camminare di nuovo. Al momento, diversi modelli di protesi sono in fase di test, mentre l’oca segue un percorso di fisioterapia per adattarsi alla nuova zampa futuristica.

Questa straordinaria operazione rappresenta non solo un traguardo per la medicina veterinaria, ma anche una nuova vita per Guendalina, che grazie alla dedizione e alla competenza del team medico, ha ritrovato la possibilità di muoversi e vivere serenamente.

