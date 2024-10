Puglia: approvato il nuovo piano per la rete ospedaliera

La Giunta regionale guidata da Emiliano ha dato il via libera definitivo al nuovo piano per la rete ospedaliera pugliese, dopo il passaggio in commissione. Il documento prevede un aumento e una riorganizzazione dei posti letto negli ospedali pubblici e nelle strutture private accreditate, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza, ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso ed evitare il ricorso alle cure fuori regione.

Secondo quanto comunicato dalla Regione, il piano tiene conto delle proposte delle aziende sanitarie e dei riscontri provenienti dagli operatori privati accreditati, prevedendo un incremento dell’offerta sanitaria del 20%. Tra le novità principali, l’istituzione di posti letto dedicati alla Medicina d’urgenza e accettazione, con un minimo di 10 fino a un massimo di 20 unità, nei principali pronto soccorso della regione.

Questi nuovi posti letto miglioreranno la qualità delle cure per i pazienti più fragili, come anziani e persone affette da patologie croniche. Il piano include inoltre il potenziamento dell’assistenza riabilitativa, per ridurre i tempi di degenza nei reparti per acuti, e l’attivazione di posti letto per la lungodegenza, in linea con le azioni di rafforzamento dell’assistenza territoriale e i fondi del Pnrr per la costruzione degli ospedali di Comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author