Poli Bortone invita a Lecce Liliana Segre per momento di riflessione

Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, ha esteso un invito pubblico alla senatrice Liliana Segre, chiedendole di recarsi in città, alla quale nel 2020 è stata conferita la cittadinanza onoraria. L’obiettivo è quello di condividere con i più giovani un momento di riflessione in un periodo caratterizzato da gravi tensioni internazionali, in particolare a causa dell’aggressione missilistica dell’Iran contro Israele.

Poli Bortone ha espresso preoccupazione per il crescente clima di antisemitismo, sottolineando che anche in Italia ci sono segnali preoccupanti, come i recenti insulti rivolti alla senatrice Segre. La sindaca ha ricordato l’importanza del rispetto per chi, come Segre, ha vissuto in prima persona le atrocità della persecuzione e dello sterminio. “È una sfida politica e sociale”, ha dichiarato, “investire sul dialogo e cercare di avvicinare anche chi è ideologicamente distante”.

L’invito alla senatrice Segre è stato rinnovato anche in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, cerimonia alla quale la senatrice non poté presenziare nel 2020.

