Provincia di Taranto: bilancio 2025 approvato in anticipo

Per la prima volta nella storia della Provincia di Taranto, il bilancio preventivo per l’anno successivo è stato approvato entro il 31 dicembre, come previsto dall’art. 151 del TUEL.

Tra le spese correnti, spiccano 6 milioni di euro destinati alla manutenzione di edifici scolastici e strade provinciali, mentre le spese per il personale salgono a oltre 7 milioni di euro. Un incremento giustificato dall’assunzione di 100 nuovi dipendenti dal 2022 sotto l’Amministrazione Melucci, che ha migliorato l’efficienza dell’Ente e contribuito all’occupazione nel territorio ionico.

Al Piano territoriale di coordinamento sono stati assegnati 300mila euro per il 2025, un investimento strategico a favore dello sviluppo sostenibile e della pianificazione territoriale. Ulteriori fondi saranno integrati con l’approvazione del rendiconto di gestione.

Rinaldo Melucci, presidente della Provincia, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “L’approvazione dimostra l’efficacia del lavoro sinergico tra politica e tecnici. Il 2025 sarà l’ultimo anno del pagamento del prestito obbligazionario, dal 2026 avremo più risorse per rilanciare il territorio”.

