Provincia di Matera, due i candidati alla carica di Presidente

MATERA – Il 29 settembre la Provincia di Matera avrà un nuovo presidente. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, fissato per le 12.00 del 9 settembre, il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, consigliere provinciale in carica da due mandati, appena rieletto primo cittadino del suo Comune per la terza volta consecutiva, sostenuto dal centrosinistra, e Giuseppe Arturo Defilippo, sindaco di Calciano al suo terzo mandato, a sua volta sostenuto dal centrodestra, hanno presentato le candidature per la successione a Piero Marrese.

L’approdo di Marrese in Consiglio regionale ha, da un lato, consegnato la reggenza dell’Ente al vicepresidente Emanuele Pilato, attualmente in carica fino alla data delle elezioni, e, dall’altro, determinato la necessità della consultazione elettorale del 29 settembre.

La platea degli aventi diritto, riservata a sindaci e amministratori dei 31 centri della provincia, è costituita da 402 elettori che saranno chiamati a scegliere il prossimo Presidente domenica 29 settembre, dalle ore 8.00 alle 20.00 nel seggio elettorale costituito nella sala delle adunanze consiliari di via Ridola, a Matera.

Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto diretto, libero e segreto: sarà eletto Presidente chi, tra i due contendenti, conseguirà il maggior numero di voti.

Va infine ricordato che il voto è ponderato, ai sensi della legge 56-14. I 31 comuni della provincia, infatti, sono suddivisi in 5 fasce a seconda della popolazione residente: fino a 3.000 abitanti; da 3.001 a 5.000; da 5.001 a 10.000; da 10.001 a 30.000; da 30.001 a 100.000.

