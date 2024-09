Proroga graduatoria ausiliari Sanitaservice Taranto: mozione di Stellato

Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale, ha presentato una mozione per chiedere la proroga della graduatoria degli idonei al concorso per ausiliari di Sanitaservice della ASL di Taranto. Attualmente, su un totale di novecento idonei, sono state assunte solo 106 persone. La graduatoria scade il prossimo 18 ottobre, ma esiste la possibilità di prorogarla per altri tre anni.

Stellato sottolinea l’importanza di questa proroga in vista dell’imminente completamento del nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto, che richiederà subito nuovo personale senza dover affrontare lunghe procedure concorsuali. La mozione invita il Consiglio regionale a sollecitare la Giunta a prendere tutte le iniziative necessarie per estendere la validità della graduatoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author