Promozione, Virtus Bisceglie: con Bitritto per invertire la rotta

La Virtus Bisceglie si prepara ad affrontare una partita importante per invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni in classifica. Domenica 17 novembre, alle ore 14:30, i biancazzurri di mister De Francesco ospiteranno il Bitritto Norba all’“Di Liddo” per l’undicesima giornata del girone A di Promozione.

L’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti e sfatare il tabù casalingo, dato che Porcelli e compagni non hanno ancora ottenuto una vittoria tra le mura amiche in campionato. La sfida sarà contro una diretta concorrente, dato che entrambe le squadre condividono lo stesso ruolino di marcia (due vittorie e due pareggi, a fronte di sei sconfitte). La Virtus, però, può vantare un attacco leggermente più prolifico, con 12 gol segnati contro i 7 degli avversari.

Il debutto del nuovo attaccante Leo Caputo rappresenta un segnale forte della volontà del club di risollevarsi al più presto. Sul fronte offensivo, potrebbe rientrare anche Foday Trawaly, mentre tra i pali è previsto il ritorno di Antonio Sibio.

L’incontro sarà diretto da Alessio Pio Carella della sezione AIA di Foggia, assistito da Cristiana Laraspata (Bari) e Alessio Casula (Taranto). Come di consueto, l’ingresso sarà gratuito per i tifosi, che si aspettano una prova di carattere per rilanciare il cammino in campionato.

