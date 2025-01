Promozione, Soccer Trani: sfuma la rimonta nel recupero di Bitritto

Non porta buone notizie il recupero dei secondi 45 minuti della sedicesima giornata di campionato per il Soccer Trani, che cede 2-1 al Bitritto Norba. Dopo il successo di domenica scorsa, i dragoni tornano alla sconfitta, mantenendo comunque l’ottava posizione in classifica a pari punti con il Real Siti (28).

La gara, ripresa dal risultato di 1-0 per i padroni di casa, sembrava promettere meglio per i tranesi: al 56’ Vitale ha siglato il gol del pareggio e al 75’ una traversa di Binetti ha sfiorato il vantaggio. Ma l’episodio decisivo è arrivato all’82’, quando Angelini ha trovato la rete del definitivo 2-1.

Le formazioni

Giangaspero ha scelto un 3-4-2-1 con Magnifico in porta; difesa a tre con Riondino, Sementino ed Elia; a centrocampo Precchiazzi e Forgione sulle fasce, Binetti e Beroshvili centrali; in attacco, Vitale sulla trequarti a supporto delle punte Pugliese e Terrone.

La cronaca

Primo tempo: Dopo un avvio vivace del Bitritto, con un tentativo di De Giglio all’11’, i dragoni sfiorano il gol al 21’ con Vitale su punizione. La risposta dei padroni di casa arriva al 31’: Floro realizza una splendida punizione che si insacca sotto l’incrocio, portando il Bitritto sull’1-0. Al 45’, però, l’infortunio dell’arbitro costringe alla sospensione della gara.

Secondo tempo: Ripresa con ritmo alto per il Trani. Al 56’ Vitale pareggia con un colpo di testa preciso. I dragoni ci provano ancora, ma al 75’ la traversa nega il gol a Binetti. All’82’ arriva la doccia fredda: Angelini, con un tiro da fuori area, sigla il 2-1 per i padroni di casa. Nonostante un ultimo assalto dei tranesi, il risultato non cambia.

Il Bitritto Norba conquista tre punti preziosi, mentre il Soccer Trani torna a riflettere sui margini di miglioramento.

