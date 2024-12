Promozione, Soccer Trani: parità con rimpianti

La Soccer Trani torna da San Marco in Lamis con un punto prezioso, ma anche con qualche rimpianto. I biancazzurri, protagonisti di una prestazione convincente, trovano il vantaggio già al 2’ grazie a Pugliese, ma i padroni di casa rispondono dieci minuti dopo con Salerno. Nonostante il predominio tranese per gran parte del match, il risultato finale resta sull’1-1.

Primo Tempo

L’avvio dei Dragoni è esplosivo: dopo un’azione confusa in area avversaria, Pugliese sigla il vantaggio. Il San Marco però reagisce subito, sfruttando una disattenzione difensiva che consente a Salerno di pareggiare i conti. L’attaccante del San Marco è costretto a lasciare il campo al 25’ per infortunio, ma la gara rimane vivace. La Soccer Trani sfiora il raddoppio con Nannola e Pugliese, ma il primo tempo si chiude sull’1-1.

Secondo Tempo

La ripresa vede i Dragoni dominare nel possesso e creare numerose occasioni. Clamorosa quella al 72’, quando Vitale, servito da Pugliese, spreca da posizione favorevole. I padroni di casa si fanno pericolosi con Pellegrini e Protino, che colpisce una traversa all’80’. Nonostante gli sforzi, il risultato non cambia.

Il mister Mascia schiera un 4-3-3 con Pinnelli tra i pali, Riondino, Elia, Sementino e Forgione in difesa, e un centrocampo dinamico formato da Precchiazzi, Dentamaro e Binetti. In attacco, Vitale e Nannola supportano Pugliese. Tra i migliori in campo spiccano Vitale, Sementino e il nuovo arrivato Binetti, protagonisti di una prova di grande qualità.

Un punto importante per la Soccer Trani, che ha dimostrato solidità e carattere contro un avversario di livello. Tuttavia, la sensazione è che i Dragoni abbiano lasciato qualcosa sul campo, soprattutto alla luce delle tante occasioni create. Ora l’obiettivo è capitalizzare quanto di buono visto per trasformare queste prestazioni in vittorie.

