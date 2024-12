Promozione, nono stop in campionato per la Virtus Bisceglie

Nono stop in campionato per la Virtus Bisceglie, sconfitta 4-1 sul difficile campo del Lucera in una gara ricca di episodi e recriminazioni. Il risultato finale non rende giustizia alla prestazione generosa e combattiva dei biancazzurri, che hanno affrontato a viso aperto gli avversari nonostante l’assenza in panchina di mister Di Corato, pronto a debuttare nella prossima sfida.

Cronaca del match

La partita si è subito complicata per la Virtus, sotto al 20’ a causa di un rigore trasformato da Innocent. Pochi minuti dopo, un contropiede del Lucera ha portato al raddoppio di Clemente. La reazione degli ospiti non si è fatta attendere: prima il palo ha negato il gol a Porcelli, poi Caputo ha accorciato le distanze al 35’ con una splendida conclusione al volo. Tuttavia, un gol di Binetti è stato annullato per fuorigioco, e poco prima dell’intervallo il Lucera ha calato il tris con un’azione personale di Cenicola.

Nel secondo tempo, la Virtus ha spinto con determinazione, colpendo anche una traversa su deviazione di Anzano, ma il Lucera ha trovato il poker al 75’ con Ambrosino in contropiede. Non sono bastati i tre legni colpiti e le numerose occasioni per ribaltare una gara segnata da episodi sfavorevoli.

Lucera-Virtus Bisceglie 4-1

Reti: 20’ Innocent (rig.), 29’ Clemente, 35’ Caputo, 45’ Cenicola, 75’ Ambrosino.

Lucera: Sciretta, Manna, Clemente, Ricciardi, D’Aries, Anzano (68’ Calzolaio), Balletta (78’ Leccisotti), Innocent (86’ Sabetta), Cenicola (78’ Attrice), Di Canio (46’ Iddi). All.: Zingarelli.

Virtus Bisceglie: Sibio, Cavorsi (56’ De Marco), Quacquarelli, Losapio (69’ Difrancesco), Monopoli, Binetti (51’ Amorese), Dascoli, Vecchio, Caputo, Porcelli (84’ Trawaly), Ferrante (61’ Basile). All.: Di Corato (assente).

Ammoniti: Anzano, Dascoli, Basile, Zingarelli, Calzolaio.

Note: Rigore parato da Sibio al 32’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author