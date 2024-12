Eccellenza, Ginosa-Polimnia 0-1: Camara decide la sfida

Il Ginosa cede di misura al Polimnia, seconda forza del campionato, al termine di una gara intensa e combattuta. La rete decisiva arriva nel primo tempo con un colpo di testa di Camara, ma i padroni di casa, nonostante gli infortuni e la sfortuna, si fanno valere, soprattutto nella ripresa.

L’avvio è subito in salita per i biancazzurri: dopo pochi minuti il portiere Coletta e Gallitelli sono costretti ad abbandonare il campo per infortunio. Gli ospiti prendono il controllo del gioco e, dopo aver colpito un palo con Camara, trovano il vantaggio al 26’. Su un rapido contropiede, un cross dal fondo trova la testa di Camara, che trafigge Santoro con uno stacco preciso. Il primo tempo si chiude con il Polimnia avanti e un Ginosa poco incisivo.

Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia e sfiorano il pareggio. Al 6’, Vapore colpisce la traversa con un potente tiro dal limite. Al 25’, Schirizzi ci prova con un fendente dal limite, ma la palla sfiora il palo. Nonostante gli sforzi e una retroguardia solida guidata da Patronelli, il Ginosa non riesce a trovare la via del gol.

Ora testa al prossimo impegno: mercoledì i biancazzurri affronteranno la capolista Barletta in un turno infrasettimanale proibitivo. Servirà una prestazione impeccabile per uscire dal “Puttilli” con un risultato positivo, cercando di chiudere il girone di andata a testa alta.

GINOSA-POLIMNIA 0–1

RETE: 26’ Camara.

GINOSA: Coletta (4’ Santoro), Fede (68’ Ferrero), Illiano, Schirizzi, Faye, Patronelli, Gallitelli (4’ Diop, 66’ Larizza), Richella, Maiorino (77’ Verdano), Vapore, Gatto. Panchina: Giaracuni, Monticelli, Sergio, Cicala. All. Passariello.

POLIMNIA: Rizopoulos, Avantaggiati, Divittorio, Zaccaria (84’ Prekducaj), Gernone, Rapio, Loseto, Urbano, Camara (86’ Manzari), Ramos (71’ Santos Falciano), Lanzone. Panchina: Pellegrini, Bruno, Formica, Zizzi, Romanazzi, Taccarelli. All. Anaclerio.

ARBITRO: Pasquale Caldarulo di Bari. Assistenti: Alberto Loconte di Bari e Michele Cozza di Casarano.

Ammoniti: Fede e Richella (G), Avantaggiati, Zaccaria, Loseto, Ramos e Lanzone (B).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author