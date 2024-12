Eccellenza, l’Unione Calcio Bisceglie sfata il tabù ‘Di Liddo’

L’Unione Calcio Bisceglie ritrova il sorriso al “Di Liddo” grazie a una convincente vittoria per 2-0 contro il Foggia Incedit, interrompendo il digiuno casalingo che durava dal 6 ottobre scorso. Gli uomini di mister Monopoli salgono al quarto posto in classifica, in coabitazione con il Canosa, confermando l’ottimo momento di forma.

La partita si sblocca nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato e privo di grandi emozioni, segnato solo da un gol annullato a Saani per fuorigioco. La svolta arriva al 54’, quando lo stesso Saani, con un preciso colpo di testa su assist di Dicorato, porta in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio giunge al 74’, con Suriano che deposita in rete su un perfetto passaggio di Amoroso.

Il Foggia Incedit, in difficoltà nel secondo tempo, chiude il match in dieci uomini per l’espulsione di Stele all’86’. Gli ospiti tentano invano di riaprire la gara con qualche sporadica occasione, ma la solidità della difesa biscegliese chiude ogni spiraglio.

Ora l’Unione Calcio si prepara con fiducia alla delicata sfida di giovedì contro il Galatina, forte di una vittoria che vale oro per morale e classifica.

Unione Calcio Bisceglie-Foggia Incedit 2-0

Marcatori: 54’ Saani (U), 74’ Suriano (U)

Unione Calcio (4-4-2): Lullo; Dicorato, Bufi, Guglielmi, Farinola R.; Suriano (35’ s.t. Andriano), Ngom (30’ s.t. Pelosi), De Blasio (35’ s.t. Soldani), Dembelé (30’ s.t. Paolillo); Amoroso, Saani. All. Monopoli.

Foggia Incedit (5-3-2): Tigre; Rubino, Pissinis, Stele, Rodriguez, Morisco; Cicerelli (22’ s.t. Bevilacqua), Colella, De Palma (7’ s.t. Della Corte); Dascoli (33’ s.t. Cormio), Siclari (33’ s.t. Cannarozzi). All. La Salandra.

Arbitro: Davide Scalvi (Lodi).

Espulso: Stele (F) al 86’.

Ammoniti: Amoroso (U), Rodriguez (F).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author