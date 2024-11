Promozione, la Virtus Bisceglie sfida il Real Siti per ripartire

Dopo tre sconfitte consecutive, è tempo di tornare a muovere la classifica per la Virtus Bisceglie. Il team biancazzurro, ancora a caccia del primo successo sotto la guida di Paolo De Francesco, proverà a conquistare punti nel confronto con il Real Siti, in programma domenica 3 novembre alle ore 14:30. Per i padroni di casa servirà una prestazione attenta dal punto di vista difensivo, dopo le otto reti incassate nelle ultime tre gare di campionato. Un upgrade assolutamente necessario anche sotto il profilo del carattere e della determinazione, oltre che in zona gol (9 quelli messi a segno in 8 incontri). La compagine dauna, invece, vanta 12 punti in classifica, frutto di quattro successi e altrettante sconfitte. L’ingresso sugli spalti sarà gratuito. Il match sarà arbitrato da Luca Albione della sezione di Lecce, assistito da Jacopo Sperti (Lecce) e Noé Marsico (Brindisi).

