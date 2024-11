Cerignola, vetta a -2. Al “Monterisi” arriva il Crotone

Cinismo, intensità, carattere e personalità: quattro componenti essenziali al Cerignola per conquistare il derby dello “Zaccheria”. Tre punti pesantissimi contro un Foggia affamato ma mentalmente zavorrato dagli scossoni di inizio settimana. I gialloblù ne hanno approfittato, disputando una partita accorta e intelligente, aggredita al momento giusto, quando le debolezze specialmente mentali dell’avversario hanno prevalso.

È già tempo, però, di voltare pagina: domenica pomeriggio al “Monterisi” arriva il Crotone a chiudere un tour de force di due settimane, cominciato malissimo a Trapani ma proseguito decisamente meglio con il successo last-minute sul Picerno e la vittoria di Foggia. La classifica continua a piacere agli uomini di Raffaele, che sognano a soli due punti dalla vetta occupata da un Benevento frenato clamorosamente giovedì sera proprio dal Crotone di Emilio Longo, reduce da quattro risultati utili di fila ed in cerca di continuità dopo un tremendo avvio di stagione.

In questo caso le scelte di Raffaele, rimasto in silenzio nel prepartita, si potranno soltanto ipotizzare. In campo nell’infrasettimanale dello “Zaccheria” la miglior formazione possibile, per domenica diversi presunti ballottaggi: in difesa Ligi potrebbe far rifiatare uno tra Martinelli, Gonnelli e Visentin. Capomaggio, Tascone e Paolucci superlativi nel derby, le alternative però non mancano, su tutti Bianchini e Sainz-Maza. Coccia resta ai box, sulle fasce Russo per la tredicesima di fila da titolare, avvio di campionato strepitoso per lui, Tentardini favorito su Parigini. Davanti Salvemini è intoccabile, al suo fianco Jallow soluzione di sostanza, Ruggiero potrebbe invece far male tra le linee com’è accaduto giovedì.

Alla vigilia di questo tour de force mister Raffaele aveva sottolineato l’importanza di queste gare, far bottino pieno contro il Crotone per il Cerignola significherebbe consolidarsi definitivamente, o quasi, tra le grandi del Girone C.

