Promozione, Soccer Trani: risolti i contratti di De Giglio e Tedone

Duplice partenza in casa Soccer Trani. La compagine pugliese, militante nel campionato di Promozione, ha annunciato la risoluzione dei contratti di Antonio De Giglio e Pasquale Tedone. Questa la nota del club:

“L’A.S.D. Soccer Trani comunica la rescissione consensuale dei contratti di Antonio De Giglio e Pasquale Tedone. Ringraziamo Antonio e Pasquale per l’impegno profuso fino a questo momento per i nostri colori e li auguriamo le migliori fortune per il futuro”.

