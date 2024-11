Promozione, Soccer Trani sfida Cosmano Sport Foggia. Mascia: “Serve qualcosa in più”

Carattere e sostanza. Questa la ricetta indicata da Fabrizio Mascia, tecnico della Soccer Trani, alla vigilia del match contro il Cosmano Sport Foggia, in programma domenica alle 19:30 allo stadio “Paolo Poli”. Nella conferenza stampa di presentazione del match, l’allenatore ha affrontato il tema legato alla risoluzione contrattuale di De Giglio e Tedone, spiegando: “Si è trattato di una scelta tecnica, ringrazio i ragazzi per l’impegno profuso, ma al momento abbiamo bisogno di altro. Sono scelte dolorose umanamente, ma poi il campo parla. È un momento difficile, bisogna dare qualcosa in più a livello caratteriale e dobbiamo badare di più al sodo. In settimana abbiamo avuto un confronto costruttivo con i tifosi, che mi ha dato una grande carica e sento la responsabilità di rappresentare questa grande maglia”.

A fargli eco ci ha pensato il direttore generale Sante Scaringi, il quale ha aggiunto: “Ringrazio Antonio e Pasquale per l’impegno, ma è

stata una decisione condivisa con lo staff tecnico, ci aspettavamo un valore aggiunto perché vogliamo alzare il livello. Bisogna lavorare tutti i

giorni e tutti insieme per superare questo periodo difficile. Vogliamo essere sempre competitivi e lottare per le posizioni di vertice, stiamo

già lavorando per alzare il livello con nuovi innesti”.

