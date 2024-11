Promozione, la Molfetta Calcio ritrova la vittoria

La Molfetta Calcio torna alla vittoria con una prestazione convincente al Poli, superando l’Arboris Belli per 3-0. Protagonista del match è il neo centravanti spagnolo Joel Caballero, autore di una doppietta all’esordio, mentre uno sfortunato autogol di Cerfeda chiude i conti.

L’esordio di Nocerino e il colpo di Caballero

Per questa sfida decisiva in chiave salvezza, debutta in panchina Armando Nocerino, che schiera una formazione simile a quella vista contro l’Atletico Racale, con l’unica novità rappresentata proprio dall’esordio di Caballero. L’attaccante spagnolo non delude: al minuto 11 sblocca il match con uno splendido colpo di tacco su assist di Ruggiero.

La Molfetta, galvanizzata dal vantaggio, sfiora il raddoppio con Moccia e Ruggiero, ma è al 37’ che Caballero colpisce ancora, finalizzando un contropiede con un rasoterra imprendibile. La prima frazione si chiude con un meritato 2-0 per i biancorossi.

Dominio biancorosso e il tris nel secondo tempo

Nella ripresa, la Molfetta continua a spingere. La Pietra ed Esposito creano occasioni, ma è al 30’ che arriva il definitivo 3-0: un colpo di testa sfortunato di Cerfeda sorprende il portiere Menegatti e sigilla il successo molfettese.

Il risultato resta invariato fino al triplice fischio, regalando alla squadra di Nocerino una vittoria fondamentale per morale e classifica. Prossimo impegno, una difficile trasferta sul campo del Galatina.

MOLFETTA CALCIO-ARBORIS BELLI 3-0

Reti: 11’ Caballero, 37’ Caballero, 75’ autorete Cerfeda.

Molfetta Calcio: Lutzardo, Romanelli (79’ Esposito), De Palma (83’ Lafronza), Adrian, Ruggiero (79’ Anaclerio), La Pietra, De Marco, Caballero, Vino, Camara, Moccia. All. Nocerino.

Arboris Belli: Menegatti, Biundo (14’ st Angelini), Laguardia, Mezzapesa (38’ st Ganoschi), De Carolis, Cerfeda, Torrisi (67’ Selicati), Convertino (59’ Calderon), Fernandez, Basile, Pisano (76’ Taldone). All. Solidoro.

Arbitro: Caldarulo di Bari.

Ammoniti: Biundo, Torrisi, Angelini.

Note: recuperi 2’/5’.

