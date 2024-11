Eccellenza, Konè non basta: Bisceglie cade in rimonta

La sedicesima giornata di Eccellenza pugliese regala una trasferta amara al Bisceglie, sconfitto 2-1 dal Bitonto al “Palmiotta” di Modugno, casa provvisoria dei neroverdi.

Non basta ai nerazzurri il gol di Koné al 19’, realizzato di testa su assist di Carullo. Nella ripresa, il Bitonto ribalta il risultato sfruttando due calci piazzati: al 64’ è Cantalice a firmare il pari, mentre al 71’ Sene sigla la rete del sorpasso che condanna gli stellati a tornare a casa senza punti.

La partita

Il Bisceglie parte bene, creando subito occasioni pericolose. Al 10’, Carullo mette in difficoltà il portiere neroverde Vicino con un cross insidioso, ma il gol arriva al 19’: ancora Carullo protagonista con un assist perfetto per Koné, che svetta di testa e porta i suoi sull’1-0. Poco dopo, al 22’, l’illusione del raddoppio: un’incertezza di Vicino su un altro cross di Carullo porta la palla in rete, ma l’azione viene annullata per il pallone uscito oltre la linea di fondo. Il Bitonto, poco incisivo nel primo tempo, si rende pericoloso solo al 28’ con una punizione di Petitti ben intercettata da Lacerenza.

Nella ripresa, il copione cambia. Il tecnico Modesto modifica l’assetto del Bitonto inserendo Latrofa e Tedone, e i neroverdi prendono il controllo della gara. Al 57’, Tedone colpisce la traversa con un tiro dalla distanza, preludio al pareggio che arriva al 64’: punizione dalla trequarti di Petitti e deviazione vincente di Cantalice per l’1-1.

Passano solo sette minuti e il Bitonto completa la rimonta: un altro calcio piazzato dalla fascia trova Sene ben posizionato nell’area piccola, e Lacerenza non può nulla sul suo tocco vincente. Il Bisceglie prova a reagire con l’ingresso di Pedrini e Palazzo, ma le azioni offensive mancano di incisività. L’ultima occasione arriva all’85’, quando Colella non riesce a sfruttare una punizione di Carullo, anticipato di un soffio da Vicino in uscita.

Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro Maestoso sancisce una sconfitta pesante per i nerazzurri, che avranno ora l’occasione di riscattarsi domenica 1° dicembre contro il Ginosa, nel terzultimo turno del girone d’andata.

Bitonto-Bisceglie 2-1

Reti: 19’ Koné (B), 64’ Cantalice (Bt), 71’ Sene (Bt).

Bitonto (3-5-2): Vicino; Lacassia (46’ Tedone), Aprile, Cantalice; Lavoratti (86’ Gagliardi), Trofo, Cannito, Petitti (87’ Ungredda), Marchitelli (46’ Latrofa); Bozzi (90’+4’ Napoli), Sene. All. Modesto.

Bisceglie (3-4-1-2): Lacerenza; Di Fulvio, Stefanini, Visani; Colella (87’ Ferracci), Pulpito (87’ Muciaccia), Martinez (73’ Palazzo), Carullo; Gomes (65’ Pedrini); Koné, Latorre. All. Loseto.

Arbitro: Maestoso di Lecce.

Ammoniti: Stefanini, Petitti, Di Fulvio, Pulpito.

Note: angoli 1-6. Recuperi: 3’/5’.

