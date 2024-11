Eccellenza, Manduria-Corato 1-1: due rigori decidono il pareggio

Un punto a testa per Manduria e Corato nella sfida del “Dimitri”, terminata 1-1 grazie a due rigori trasformati nel primo tempo. Il risultato appare equo considerando quanto visto sul campo, con entrambe le squadre che smuovono la classifica e guadagnano fiducia.

La partita si sblocca subito al 5’, quando una disattenzione difensiva dei biancoverdi causa un rigore per gli ospiti. Ingredda dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio il Corato. La reazione del Manduria non tarda: al 22’ Cutrone impegna Lacirignola con una punizione insidiosa che il portiere devia in angolo.

Al 34’ i padroni di casa ottengono il meritato pareggio. Diallo, lanciato verso l’area avversaria, viene atterrato al momento del tiro. L’arbitro indica il dischetto e Cutrone trasforma con freddezza.

La ripresa offre poche emozioni. Al 7’ De Sousa serve Palumbo, ma il tiro viene neutralizzato dal portiere del Manduria. All’11’ è ancora Lacirignola a negare il gol a Diallo, deviando in angolo. L’ultima occasione arriva al 17’ con un rasoterra di D’Ettorre che sfiora il palo.

Il match si chiude sul punteggio di 1-1, lasciando un senso di equilibrio e punti preziosi per entrambe le formazioni.

Manduria-Corato 1-1

Reti: 5’ rigore Ingredda (C), 34’ rigore Cutrone (M).

Manduria: Menendez, Farucci, Chiochia, Texeira (65’ Spinelli), Cutrone (79’ Sernia), De Sousa, D’Ettorre, Coronese (66’ Stranieri), Illiano, Palumbo (58’ Parchaud), Diallo. Panchina: Schettino, De La Mata, Caragnulo, Zuccaro, Balanda. All. Marsili.

Corato: Lacirignola, Colaci (83’ Gueye), Rantucho, Dispoto, Fanelli, D’Alba (74’ Ivanov), Volpe (83’ Caradonna), Joof, Ingredda, Frappampina (83’ Dargenio) Sudube (90’ Mastrapasqua). Panchina: Zinfollino, Suriano, Calo, Massari. All. Doudou.

Arbitro: Mantuano di Bari.

Ammoniti: Chiochia, Dispoto, Joof, Frappampina.

Note: angoli: 3-0. Recuperi: 4’/5’.

