GARE DEL 14/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 500,00 VEGLIE – Propri sostenitori provocavano l’esplosione di un petardo sugli spalti senza conseguenze; i medesimi lanciavano verso uno degli assistenti arbitrali un oggetto in plastica che sfiorava la sua gamba (1^ RECIDIVA). Durante l’intervallo, nell’area antistante gli spogliatoi, entravano soggetti non identificati, che tenevano condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e venivano allontanati dai Carabinieri.

Euro 300,00 GROTTAGLIE CALCIO – Propri sostenitori durante la gara ed al termine della stessa accendevano fumogeni (2^RECIDIVA) e provocavano l’esplosione di 2 petardi nel proprio settore senza provocare conseguenze (1^ RECIDIVA); inoltre al termine della gara alcuni dirigenti non indicati in distinta entravano nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale tenendo comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro (vedi referto Commissario di Campo).

Euro 100,00 TAURISANO 1939 Al termine della gara, in prossimità degli spogliatoi, erano presenti soggetti non autorizzati riconducibili alla società.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 2/2024 – ELIA MICHELE (VIRTUS PALESE CALCIO)

SQUALIFICA FINO AL 1/ 2/2024 – KRESHPA ALFRIDO (REAL CAROVIGNO)

SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2024 – DE GIUSEPPE ALESSANDRO (ATLETICO TRICASE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DI CANIO SIMONE (LUCERA CALCIO) Espulso durante la gara, al termine dell’incontro si avvicinava all’Arbitro proferendogli frasi minacciose ed irriguardose; sebbene allontanato dai propri dirigenti, negli spogliatoi impediva l’accesso alla porta d’ingresso dello spogliatoio arbitrale pronunciando nuovamente frasi irriguardose e minacciose (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LO VASTO PASQUALE (LUCERA CALCIO) A seguito di uno scontro con un tesserato avversario, lo colpiva con violenza con un pallone sul viso arrecandogli dolore.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TANZARIELLO FRANCESCO (REAL CAROVIGNO) CIUFFREDA FRANCESCO PAO (SPORTING APRICENA) DRAME KEBA (VEGLIE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TANZELLA GIANMARCO (BITRITTO NORBA) CAMARA SEKOU (CALCIO CEGLIE) DEL LATTE GIUSEPPE (CANUSIUM CALCIO) CICCARESE MANUELE (COPERTINO CALCIO) PRETE VITTORIO (TALSANO) MANCO FLAVIO (VIRTUS SAN FERDINANDO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALLARIO VINCENZO (COSMANO SPORT FOGGIA) TELESCA MICHELANGELO (FOOTBALL CLUB SANTERAMO) MANCARELLA JACOPO (GALATINA CALCIO) REGNANI SIMONE PIO (REAL CAROVIGNO) COULIBALY SOKOUMAROU (RINASCITA REFUGEES) CESAREO ANDREA (SPORTING APRICENA) SOLIDORO UMBERTO (TAURISANO 1939) MINCUZZI DONATO (VIRTUS PALESE CALCIO)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author