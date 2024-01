GARE DEL 14/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

AMMENDA

Euro 600,00 OSTUNI 1945 Vedi delibera.

Euro 500,00 VIRTUS MOLA CALCIO Durante tutta la gara propri sostenitori colpivano uno degli assistenti arbitrali con numerosi sputi alla schiena ed alcuni dei in pieno viso.

Euro 400,00 OSTUNI 1945 Vedi delibera. Euro 200,00

FOGGIA INCEDIT Propri sostenitori a fine gara sputavano all’indirizzo dei tesserati avversari che rientravano negli spogliatoi.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIRDIS TIAGO EMANUEL (CALCIO S.PIETRO VERNOTICO), PARTIPILO DAMIANO (GINOSA), DAIELLO ROCCO (MANDURIA SPORT), MENICOZZO MICHELE (SAN MARCO), PISTILLO MATTEO (SAN SEVERO CALCIO 1922), RUOTOLO GIANLUCA (SAN SEVERO CALCIO 1922)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FEDE FABIO (GINOSA) A fine gara rincorreva un calciatore avversario fino all’ingresso degli spogliatoi, spingendolo ripetutamente e indirizzando nei suoi confronti diversi sputi che lo colpivano.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ALMEYRA VENA LEANDRO DAM (ATLETICO RACALE) A fine gara, dopo aver proferito frasi offensive nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, lo colpiva con un forte schiaffo al volto e ne procurava la caduta sul terreno di gioco; successivamente correva verso gli spogliatoi spingendo gli avversari ed un componente della forza pubblica che gli si ponevano davanti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PINTO ALESSANDRO (GINOSA), CALO ALBERTO (NOVOLI), DELGADO MARTIN IGNACIO (NOVOLI), MARASCHIO JACOPO (VIRTUS MATINO)

