Promozione, due nuovi acquisti per la Soccer Trani

La Soccer Trani ufficializza due nuovi innesti per potenziare il centrocampo e la trequarti, puntando su calciatori con esperienza nei campionati di Eccellenza.

Il primo è Sebastiano Binetti, centrocampista classe 1999, proveniente dall’Unione Calcio Bisceglie, dove ha militato fin dal 2012. Con 150 presenze e 13 reti all’attivo, Binetti si è distinto come pilastro della squadra azzurra, esordendo in prima squadra nella stagione 2015/2016. Per lui, quella con il Soccer Trani rappresenta una doppia novità: il debutto nel campionato di Promozione e la prima esperienza lontano dalla sua città natale.

Il secondo acquisto è Marco Vitale, ala sinistra classe 1993, veterano dell’Eccellenza. Cresciuto nel settore giovanile del Monopoli, ha maturato esperienze con squadre come Vigor Trani, Martina Franca, Siena Primavera, Grottaglie, Molfetta, Borgorosso Molfetta, Unione Calcio Bisceglie e, più recentemente, Bitonto. Anche per Vitale si tratta della prima avventura nel campionato di Promozione, dove si propone di entusiasmare il pubblico biancazzurro con le sue giocate.

“Questi acquisti, insieme all’arrivo di Sementino in settimana, elevano la qualità della nostra rosa, confermando la volontà di costruire un progetto ambizioso e a lungo termine”, ha dichiarato il presidente Gianni Di Leo. Tuttavia, il Trani dovrà affrontare subito delle difficoltà: Campanella, Terrone e Beroshvili sono squalificati, mentre Dragonetti e Di Savino sono indisponibili per infortunio. “Non cerchiamo alibi, sono certo che la squadra darà il massimo per cambiare le sorti del campionato fin da subito”, ha concluso il presidente.

