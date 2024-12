Fc Matera, Torrisi: “Domani tutto da perdere. Mercato? Siamo a buon punto”

“Tutte le partite sono determinanti. Sappiamo che il girone di ritorno sarà completamente diverso. Il mese di dicembre, per noi, deve essere mettere le basi per la stagione. Contro la Virtus Francavilla abbiamo ottenuto tre punti importanti ma abbiamo ancora sei squadre davanti a noi, quindi non abbiamo spostato granché gli equilibri”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi alla vigilia del match contro l’Angri di domani pomeriggio.

Sulla partita: “Sarà un match complicato sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo andare ad Angri a fare la nostra partita con l’obiettivo di portare a casa un buon risultato. Affrontiamo una squadra che proviene da quattro sconfitte in cinque partite. E per questo non dobbiamo pensare che sia facile. Loro vorranno sicuramente portare a casa un risultato positivo. Noi, rispetto al match di Francavilla Fontana abbiamo tutto da perdere. Il nostro obiettivo è dare continuità sotto tutti i punti di vista”.

Sulla classifica: “Sarà importante a maggio, quando ci saranno i verdetti. Oggi è indicativa. Sicuramente stiamo facendo un buon cammino ma dobbiamo anche avere l’umiltà di dare valore alle squadre che ci sono davanti. Anche perché abbiamo sei squadre sopra e al momento non siamo nemmeno dentro l’obiettivo play off”.

Sul mercato: “Cavallo e Kernezo sono giocatori che ho espressamente richiesto io. Con loro andiamo a completare il pacchetto degli esterni. Finora abbiamo giocato in quelle posizioni con giocatori adattati come Tomaselli e Burzio che comunque hanno dato il loro prezioso contributo. In difesa, invece, abbiamo solo tre centrali. E come abbiamo completato il pacchetto degli esterni offensivi, così faremo con i difensori. In ogni caso devo ringraziare Russo e Pirola che a prescindere dalle scelte fatte fino all’ultimo giorno che sono stati qui si sono comportati in maniera egregia. Comunque, ad Angri andremo con tre centrali, per questo è esagerato dire che la coperta sia corta”.

Sulle prossime operazioni: “Sicuramente serve ancora qualcosa ma il grosso del lavoro è stato fatto. Poi, vedremo se ci saranno tempi e modi per migliorare ulteriormente la rosa. Bisogna anche capire se ci sarà qualcuno che chiederà di andare via. Però, al momento dobbiamo fare ben poco”.

Sui tifosi: “È un gran peccato che non potranno esserci domani. Per noi sono fondamentali. A Francavilla Fontana chissà come sarebbe finita senza di loro. Ci hanno sempre sostenuto. Anche quando ci siamo presi i fischi meritati contro il Fasano, fino al triplice fischio erano lì a cantare e ad incitarci. Tutto questo, però, domani deve essere da sprono per poter dare quel qualcosa in più e far gioire i nostri tifosi che ci seguiranno da casa”.

