Potenza travolgente: manita al Latina e terzo posto in classifica

Dopo oltre un mese, il Potenza torna a vincere al Viviani (5-0 al Taranto) e lo fa in grande stile rifilando un perentorio 5-1 al Latina. La squadra di De Giorgio ha dominato la ripresa, segnando quattro reti in soli dieci minuti, e grazie a questo successo sale momentaneamente al terzo posto in classifica con 29 punti, affiancando il Monopoli in attesa del suo match di lunedì 9 dicembre.

Il Potenza parte subito forte e al 6’ sblocca il risultato con Caturano, che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di Ndoj su Erradi. Il Latina cerca di reagire e a inizio ripresa (47’) trova il pareggio con Riccardi, bravo a finalizzare un assist di Bocic. La rete sveglia i rossoblù che si scatenano.

Al 53’, Rosafio riporta avanti il Potenza con una splendida punizione. Passano due minuti e lo stesso Rosafio firma la doppietta su assist delizioso di Felippe. Al 58’, Rillo cala il tris con un tiro da posizione defilata e al 64’ Caturano, ancora di testa, sigla la quarta rete per la sua personale doppietta. Nel finale, la squadra di casa sfiora il sesto gol con Ragone, ma il portiere ospite Zacchi evita un passivo ancora più pesante.

LA CRONACA

90’+5’ È FINITA. Dopo oltre un mese, il Potenza torna a vincere in casa rifilando una manita al Latina. Dopo l’1-1 di Riccardi, a inizio ripresa, la squadra di De Giorgio ha dilagato segnando quattro reti in 10 minuti. Con questo successo, il Potenza sale al terzo posto con 29 punti, affiancando momentaneamente il Monopoli, che scenderà in campo lunedì 9 dicembre.

90’ Sono 5 i minuti di recupero.

87’ POTENZA: Ragone si invola tutto solo, ma Zacchi gli esce sui piedi ed evita il sesto gol dei padroni di casa.

85’ POTENZA: sinistro di Ragone dal limite, deviazione in angolo di Zacchi.

83’ LATINA: subito Martignago protagonista con una girata che trova l’opposizione di Alastra.

83’ SOSTITUZIONE LATINA: Bocic e Berman lasciano il campo a Martignago ed Ercolano.

82’ SOSTITUZIONE POTENZA: finisce la partita si Caturano e Felippe, comincia quella di Selleri e Ghisolfi

81’ POTENZA: incursione di Galletta sulla destra, conclusione debole che Zacchi para a terra.

80’ POTENZA: Sinistro di Rosafio dal limite: Zacchi si distende e mette in angolo.

73’ SOSTITUZIONE POTENZA: Novella lascia il campo per crampi, entra Galletta.

69’ SOSTITUZIONE POTENZA: due cambi anche per De Giorgio: Ragone e Ferro per Mazzeo e Castorani.

67’ POTENZA: Destro di Erradi dal limite, fuori di non molto.

65’ SOSTITUZIONE LATINA: doppio cambio per gli ospiti: Ciko e Di Livio prendono il posto di Addessi e Riccardi.

64’ GOL POTENZA: ⚽️ CATURANO! Padroni di casa incontenibili: sull’angolo di Felippe, il numero nove rossoblu batte il povero Zacchi di testa. Doppietta anche per Caturano.

58’ GOL DEL POTENZA: ⚽️ RILLO! Non si ferma più il Potenza. Da posizione defilata, Francesco Rillo la piazza dove Zacchi non può nulla.

57’ SOSTITUZIONE LATINA: fuori Ndoj, dentro l’ex Cittadino.

55’ LATINA: ammonito 🟨 Crecco per proteste.

55’ GOL DEL POTENZA: ⚽️ ROSAFIO! Uno/due micidiale della squadra di De Giorgio, che colpisce in contropiede, ancora con Rosafio (servito magistralmente da Felipe), il quale sigla la sua doppietta.

53’ GOL DEL POTENZA: ⚽️ ROSAFIO! Torna in vantaggio la squadra di casa con una splendida punizione di Marco Rosafio, che firma la sua prima rete in campionato.

47’ GOL DEL LATINA: ⚽️ RICCARDI! Splendida azione di Bocic, che dal limite serve in area l’accorrente Riccardi che in corsa firma l’1-1. Pareggio meritato.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+2’ Dopo due minuti di recupero, si chiude una prima frazione frizzante: il Potenza va negli spogliatoi in vantaggio grazie alla decima rete (6’) in campionato di Caturano su rigore.

45’ LATINA: laziali a pochi centimetri dal pareggio. Sul cross dalla destra di Bocic, Addesso salta in area, ma il suo colpo di tara non inquadra la porta di Alastra.

45’ POTENZA: conclusione debole dal limite di Mazzeo.

42’ LATINA: ammonito 🟨 Bocic per gioco falloso.

27’ POTENZA: ammonito 🟨 Caturano per gioco falloso.

22’ LATINA: ospiti vicinissimi al pareggio: sul traversone dalla sinistra di Improta, Petermann svetta di testa in area costringendo Alastra al miracolo.

19’ POTENZA: padroni di casa a un passo dal raddoppio: sul cross dalla sinistra di Erradi, Caturano gira di prima intenzione all’altezza del dischetto, ma spara alto.

18’ LATINA: ammonito 🟨 Ndoj per simulazione dopo un contatto in area con Felippe, che per il direttore di gara non c’è stato.

15’ POTENZA: ammonito 🟨 Mazzeo per gioco falloso.

12’ POTENZA: ammonito 🟨 Verrengia per gioco falloso.

6’ GOL DEL POTENZA: ⚽️ CATURANO! Il numero 9 rossoblu trasforma un calcio di rigore precedentemente concesso per un fallo in area di Ndoj su Erradi. Decimo gol stagionale per Caturano, che va in doppia cifra per la quarta stagione di fila.

2’ LATINA: Sinistro al volo dal limite di Petermann, non inquadra la porta.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

POTENZA-LATINA 5-1

RETI: 6’ rigore Caturano (P), 47’ Riccardi (L), 53’ Rosafio (P), 55’ Rosafio (P), 58’ Rillo (P), 64’ Caturano (P)

POTENZA (4-3-3): Alastra 6,5; Novella 6 (73’ Galletta sv), Sciacca 6, Verrengia 6, Rillo 7; Castorani 6 (69’ Ferro 6), Felippe 7 (82’ Ghisolfi sv), Erradi 7; Rosafio 8, Caturano 7,5 (82’ Selleri sv), Mazzeo 6,5 (69’ Ragone 6). Panchina: Cucchietti, Galiano, D’Auria, Rossetti, Milesi, Firenze, Landi, Mazzocchi, Burgio. All. De Giorgio.

LATINA (4-4-2): Zacchi 6; Di Renzo 5, Vona 5, Berman 5 (83’ Ercolano sv), Crecco 5; Riccardi 6 (65’ Di Livio 6), Petermann 5, Ndoj 5 (57’ Cittadino 5), Improta 5,5; Bocic 6 (83’ Martignago sv), Addessi 5 (65’ Ciko 6). Panchina: Cardinali, Basti, Marenco, Saccani, Di Giovannantonio, De Marchi, Scravaglieri. All. Boscaglia

ARBITRO: Angelillo di Nola. Assistenti: Manuel Marchese di Pavia e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.

AMMONITI: Verrengia, Mazzeo, Caturano (P); Ndoj, Bocic, Crecco (L).

NOTE: spettatori 2.078 per un incasso lordo di 16.937,27 euro. Recuperi 2’/5’. Angoli 4-7

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author