Barletta, a Gallipoli è partita vera

BARLETTA – Alla fine si gioca e sarà anche partita vera. Il Barletta si prepara alla trasferta del Bianco di Gallipoli dopo che i giallorossi si sono rimessi in carreggiata a metà settimana. La mancata presenza sul campo del Foggia Incedit aveva certificato la crisi dei salentini, che però si sono ricompattati in vista del match contro la capolista.

De Candia tornerà in panchina e il Barletta avrà di nuovo il suo tecnico dopo la squalifica delle ultime settimane, così come torneranno arruolabili Montrone e Strambelli, il primo espulso e il secondo ammonito a Campi Salentina e assenti nel mezzo passo falso di domenica scorsa contro l’Acquaviva. Bocche cucite, però, sulle condizioni fisiche del gruppo: l’allenatore biancorosso dovrà fare i conti con un’influenza che ha colpito alcuni elementi e proverà a recuperare tutti entro il match di Gallipoli. Ancora ai box Bayo e Giambuzzi, con il centrocampista spagnolo più vicino al recupero rispetto all’argentino.

L’obiettivo del Barletta è quantomeno quello di mantenere i 12 punti di vantaggio sulla Polimnia, prima di un tour de force casalingo nei giorni successivi: Ginosa per l’infrasettimanale che chiude il girone d’andata, UC Bisceglie domenica e proprio Polimnia, in Coppa Italia, per l’accesso alla finale in palio il 18 dicembre. Dosare le energie, ma senza incappare nella flessione delle ultime due domeniche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author