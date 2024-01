Processi di Puglia, in aula per gli omicidi di Cairo e Spada

Processi di Puglia questa settimana ha acceso i riflettori su Brindisi portando in onda su Antenna Sud il processo a carico dei fratelli Enrico e Cosimo Morleo, accusati degli omicidi degli imprenditori Spada e Cairo. Un processo che tiene con il fiato sospeso tutta la comunità brindisina. In aula importanti rivelazioni. In studio, ospite di Maria Teresa Carrozzo, il giornalista Gianmarco Di Napoli. Il caso degli omicidi di Cairo e Spada tornerà in onda martedì alle 22.00, ma ecco il link per chi volesse rivedere la puntata. Appuntamento, come ogni settimana martedì, alle ore 22.00 su Antenna Sud.

Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

