POTENZA – A seguito dell’assemblea cittadina di ieri durante la quale sono state discusse le quattro mozioni in vista delle Primarie del Partito democratico del 26 febbraio prossimo, si sono tenute a Potenza le elezioni che hanno decretato, secondo i dem lucani, chi saranno i due candidati che concorreranno alla corsa alla Segreteria nazionale del Pd come successore di Enrico Letta. Dalle urne la prima preferenza è stata quella di Bonaccini, seguita dalla Schlein. Terzo posto per De Micheli, quarto per Cuperlo.

Bonaccini 315 voti (55,7%)

voti (55,7%) Schlein 178 voti (31,5%)

voti (31,5%) De Micheli 62 voti (10,9 %)

voti (10,9 %) Cuperlo 10 voti (1,5%)

