Autonomia: Santanchè punzecchia Emiliano, ‘Studi bene’

“È necessario che Emiliano studi bene l’autonomia differenziata e si faccia delle domande”. Lo ha dichiarato Daniela Santanchè, ministro del Turismo, rispondendo a una domanda sul governatore della Puglia Michele Emiliano rispetto all’autonomia differenziata, a margine dell’inaugurazione della Bit a Milano.

“Secondo me, è proprio sbagliato parlare di un paese a due velocità – ha continuato Santanchè -. Le Regioni che hanno amministrato bene avranno la possibilità di gestire altre competenze perché hanno dimostrato di saperlo fare. Chi non è capace, non lo farà. Mi stupisco ci siano governatori che non hanno speso il 70% dei fondi europei e oggi si lamentano di questa autonomia differenziata, che ha il merito di far lavorare chi ha dimostrato di saper amministrare”.

Condividi su...



Linkedin

email