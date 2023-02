FRANCVAILLA FONTANA -Siglata durante il congresso cittadino dei Dem una bozza di accordo politico in vista delle amministrative: a meno di colpi di scena, Antonello Denuzzo sarà anche il candidato del Partito Democratico. A siglare l’intesa, la stretta di mano con il consigliere Regionale Maurizio Bruno.

Si è parlato di amore, di passione, di fidanzamenti e di matrimonio. Davvero. Perché l’aria di San Valentino ha evidentemente favorito un accordo preliminare tra il sindaco Antonello Denuzzo e il Partito Democratico in vista delle amministrative. Al congresso cittadino Dem, la parte del leone la fa il segretario Carmine Sportillo, tessitore che per settimane, mesi, anni, ha forse lavorato sottotraccia favorendo quel dialogo poi cristallizzato nella presenza di diversi esponenti di amministrazione e maggioranza.

Direzione PD per Denuzzo: incastri difficili

Al netto del difficile incastro tra idee diverse, simboli e rivalità, quel timido sentimento intervallato da polemiche e contrasti, in un modo o in un altro, si trasformerà in una relazione ufficiale, da presentare all’elettorato.

Restano, in questa originale rielaborazione del concetto di matrimonio politico, le differenze e le tensioni. Perché non tutti, da una parte e dall’altra, benediranno un amore maledetto: perché Antonello Denuzzo, sembra ormai certo, sarà anche il candidato sindaco del Partito Democratico.

