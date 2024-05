Presicce-Acquarica, attacco dinamitardo ai danni di un bar

Attaccato dinamitardo nella notte a Presicce-Acquarica. In piazza villani, una bomba, posta davanti all’ingresso di un bar prossimo all’apertura, è esplosa. L’episodio si è verificato intorno alle 4:45 circa. La deflagrazione ha causa danni non solo allo stabile oggetto dell’intimidazione, ma anche alle abitazioni vicine.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i residenti. Immediatamente la zona è stata raggiunta dai carabinieri del locale comando stazione e dalla polizia locale. Si attende l’arrivo del nucleo artificieri antisabotaggio di Lecce per i rilievi. Lo scorso 16 maggio il locale era stato oggetto di un altro attentato, ma l’ordigno non era esploso per un difetto.

