Premio Mediterraneo Speranza al regista Macaluso per “Il Guerriero di Taranto”

La Giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha assegnato il prestigioso “Premio Mediterraneo Speranza” al regista Antonino Macaluso per il suo toccante cortometraggio Il Guerriero di Taranto, dedicato alla straordinaria vita di Francesco Vaccaro.

Scomparso a soli vent’anni a causa di una grave malattia autoimmune, l’anemia emolitica autoimmune, Francesco è stato un simbolo di resilienza e speranza per la sua città natale, Taranto, e in particolare per il quartiere Tamburi, tra i più colpiti dall’inquinamento industriale.

Francesco Vaccaro non è stato solo un giovane combattente contro la malattia, ma un emblema della lotta ambientale. Con il suo sorriso contagioso e la sua macchina fotografica sempre a portata di mano, ha documentato la sua vita attraverso dirette sui social, sensibilizzando la comunità e i politici sulla grave emergenza ambientale di Taranto. Nonostante le sofferenze, ha continuato a unire la sua città con un messaggio di amore e speranza.

Nel conferire il premio, la Giuria ha lodato Macaluso per l’intensità e l’autenticità della sua opera, capace di narrare la storia di Francesco con grande sensibilità. Il Guerriero di Taranto è stato definito “un’opera toccante” che mette in luce il coraggio di un giovane che, anche dal letto d’ospedale, non ha mai smesso di combattere. La regia di Macaluso, che ha saputo mostrare il motto di Francesco, “Abbandonare? Mai!”, ha conquistato la Giuria per il modo in cui ha reso visibile lo spirito indomito del protagonista, capace di mobilitare l’opinione pubblica per la giustizia ambientale.

Francesco Vaccaro ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva, e Macaluso, con la sua regia sensibile, ha creato un tributo che continua a ispirare e a rilanciare il messaggio di speranza e resilienza di Francesco. Con Il Guerriero di Taranto, il Festival del Cinema di Cefalù ha voluto celebrare una storia che trasforma il dolore in un messaggio di amore per la città e per l’ambiente.

