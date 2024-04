Premio Campione: celebrazione al Teatro Piccinni di Bari

Al Teatro Piccinni di Bari la tanto attesa cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento “Giornalista di Puglia-Michele Campione”. Organizzato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e sostenuto da importanti istituzioni come la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari, l’evento ha visto la partecipazione del presidente dell’Ordine, Carlo Bartoli.

Presenti anche diverse autorità pugliesi: Francesco Russo, prefetto di Bari, Maurizio Valiante, prefetto di Foggia, Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi, Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari, Maria Teresa Sempreviva, capo di gabinetto del Ministero dell’Interno, e rappresentanze istituzionali di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Aeronautica ed Esercito.

Presenti anche i due pugliesi che fanno parte del consiglio nazionale giornalisti: Valentino Losito e Michele Lorusso.

Giornalisti e giornaliste che hanno eccelso nel loro lavoro nel corso del 2023 sono stati insigniti con il premio dedicato al defunto Michele Campione, figura di spicco del giornalismo pugliese. Il premio compie vent’anni e in occasione di questo anniversario è stato conferito un riconoscimento speciale alla carriera ai professionisti con oltre cinquant’anni di attività giornalistica.

La manifestazione, frutto della collaborazione tra diverse istituzioni e l’ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Bari-Bitonto, in accordo con la famiglia Campione, rappresenta un momento significativo per celebrare l’eccellenza nel campo dell’informazione e onorare coloro che con il loro impegno hanno contribuito alla crescita e alla rinascita del giornalismo in Puglia.

Prima della premiazione ha preso la parola Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, accolto dagli applausi scroscianti del teatro Piccinni: “Lascio la mia città in maniera serena: anche grazie all’operato dei giornalisti locali questa terra può guardare al futuro in maniera positiva”.

“Nonostante i progressi della tecnologia il nostro mestiere non è cambiato, come dimostrano gli articoli premiati. I giornalisti sono ancora impegnati nel racconto del territorio. Sono vicino a tutti i colleghi insultati, anche sui social, minacciati da querele temerarie. L’attacco ai giornalisti non conosce colore politico, è bipartisan”, ha detto Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

“Alla base deve sempre rimanere l’informazione corretta – ha spiegato Carlo Bartoli -. Il giornalismo è la capacitata di saper adattare le regole deontologiche a ogni singolo caso specifico. L’intelligenza artificiale può darci una grossa mano, ma non dovrà mai sostituire il ruolo del giornalista. Fare giornalismo è sempre più difficile e pericoloso, ormai la pettorina press è presa di mira, penso alle zone di conflitto. Tanti giornalisti sono morti e conosco molti colleghi che vivono sotto scorta: per questo, rivolgo un ringraziamento ai rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno sempre contrastato le pulsioni violente che si scagliano contro i giornalisti”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author