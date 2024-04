L’Iran ha lanciato decine di droni verso Israele. Lo scrive il Jerusalem Post che cita fonti israeliane e dell’intelligence Usa. Un alto funzionario americano ha dichiarato ad al Jazeera che “c’è un’alta probabilità che l’Iran lanci un attacco contro Israele stanotte, nelle prime ore di domenica”.

Lo riporta l’emittente israeliana Channel 14. Secondo questa fonte, l’attacco potrebbe avvenire “con la partecipazione dei suoi affiliati in Iraq e in Siria”. Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato per stasera una riunione urgente del gabinetto di sicurezza al ministero della Difesa a Tel Aviv. Israele stima che l’attacco iraniano verrà effettuato contro obiettivi militari. Lo riporta Ynet.

