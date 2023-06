Premio Apulia 2023, emozioni in musica: i vincitori

Va in archivio tra gli applausi la sesta edizione del Premio Apulia Voice. Il concorso canoro organizzato dalla MA Eventi di Cosimo ed Annarita Taurino ha strappato applausi a scena aperta al numerosissimo pubblico del Teatro Orfeo, che ha assistito a tre ore di uno spettacolo musicale di altissimo livello.

Foyer aperto a tutti alle 19:30: tutti in fila per strappare autografi e selfie ai due super ospiti della serata, Charlotte M.ed Ascanio, sorridenti e disponibilissimi con i loro fans e poi letteralmente scatenati sul palco.

Charlotte M. si è prima esibita da sola con una frizzante cover della celebre hit di Lorella Cuccarini Vola, poi in duo con Ascanio con il loro tormentone Pane e Burro (il cui videoclip su Youtube sfiora il milione di visualizzazioni).

Successivamente, il giovane interprete salentino si è esibito da solo con i suoi successi Karma e Margot(quest’ultimo brano presentato ad Amici 2022, conta 5.792.072 streams su Spotify).

Prima di loro, applausi per l’altra ospite emergente, la diciassettenne cantautrice pugliese Leea Clem, che ha cantato la sua Acid, singolo di lancio del suo album d’esordio dal titolo “moving on” prodotto da Martino Schembri con la produzione artistica di Cosimo Taurino, per DMB Management di Rory Di Benedetto, in distribuzione Sony Music Italia e realizzato grazie al sostegno di Puglia Sounds.

Ma i veri protagonisti erano loro, i ventuno concorrenti in gara già impegnati nel pomeriggio con incontri formativi tenuti dai professionisti della giuria. Talentuosi nelle loro performances canore, si sono rivelati a loro agio anche nel corso delle interviste del presentatore Matteo Schinaia, tornato sul palco del Premio Apulia Voice dopo aver presentato le prime due edizioni.

A giudicarli, una giuria di primissimo livello presieduta da Maria Grazia Fontana, musicista e vocal coach, con Rory Di Benedetto (autore multiplatino e producer) ed il direttore artistico della manifestazione Cosimo Taurino.

Accanto a loro, la novità della Commissione Musicale, composta da Michele Lorusso, direttore dell’orchestra da camera e sinfonica Federiciana, da Agnese Paola Festa, presidente e direttore artistico dell’Accademia Musicale Federiciana, e da Adriano Di Giorgio, titolare del teatro Orfeo.

I vincitori. Per la categoria Junior, primo posto per Francesca Negro, seconda Soph e terza Maria Virginia, per un podio tutto al femminile. Premi speciali per Lorenzo Camigliano, “migliore presenza scenica”, e Soph “migliore interpretazione”.

Tra i Senior vince Liz, secondo Giovanni D’Avanzo e terza Marie Nicole. Marco Candileno vince il premio “migliore presenza scenica”, Arianna Perillo quello della “migliore interpretazione”.

Nella categoria Inediti trionfa Iside, che così si aggiudica anche la produzione e la promozione di un brano inedito, secondo Gabriele Zagaria (che vince anche il Premio Masterclass Musical dell’Accademia Federiciana), terza Aries. Ad Iside ed alla sua Dalì va anche il premio “miglior testo Città di Taranto”, mentre il premio della critica, dedicato come ogni anno al grande musicista scomparso Tonio Parisi (e consegnato dalla moglie Cinzia e dalla figlia Martina), è andato a Michela Parisi.

