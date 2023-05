Premier: Miglior allenatore 22/23, in corsa ex Foggia De Zerbi

La Premier League ha reso noti i nomi dei candidati al ‘Manager of the season’, il premio assegnato al miglior allenatore dell’anno in Inghilterra. Tra questi c’è Roberto De Zerbi del Brighton, che potrebbe diventare il terzo italiano a vincere il riconoscimento dopo Claudio Ranieri e Antonio Conte.

