Foggia-Cerignola, vendita vietata ai residenti a Cerignola

FOGGIA – Era nell’aria, ora è ufficiale: per Foggia-Cerignola, ritorno della prima fase nazionale play-off, sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Cerignola. Così come avvenuto per i tifosi rossoneri all’andata, i tifosi gialloblù non potranno assistere alla gara dello “Zaccheria”.

Proprio per questo, è probabile che in piazza Duomo, a Cerignola, venga installato un maxischermo per poter permettere ai supporters ofantini di assistere alla partita in programma lunedì 22 maggio alle 20:30.

