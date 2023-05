Spezia: Semplici, ‘A Lecce con coraggio e cattiveria’

“La vittoria con il Milan e la prestazione ci hanno dato fiducia e un po’ di spensieratezza, ció che nelle ultime gare ci era mancato, ma. come ho detto alla squadra, ancora non abbiamo fatto niente, sta a noi dare continuità andando ad affrontare il Lecce con la stessa cattiveria e lo stesso coraggio. Stiamo cercando di prepararci al meglio per fare una grande prestazione”.

Così Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, in vista della partita del Via del Mare con il Lecce decisiva per la salvezza. “In questo momento credo sia inutile stabilire una cifra salvezza, conta affrontare le restanti gare con la massima attenzione – aggiunge -. Non vogliamo perdere questa categoria che la società ha raggiunto anni fa con grande sacrificio. Cercheremo pertanto di affrontare questo finale di stagione al meglio delle nostre potenzialità”.

“Stiamo cercando di capire quale assetto tattico potrà darci maggiori garanzie, stiamo valutando e credo che questo dubbio verrà sciolto nelle ultime ore: i ragazzi si sono espressi molto bene nell’ultimo turno, ma la assenza di Amian ci costringe a valutare bene”, ha concluso Leonardo Semplici.

