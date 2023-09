TORINO – Una bambina di 5 anni è morta in seguito all’impatto tra l’auto su cui viaggiava con un velivolo delle Frecce Tricolori precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle, a Torino. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute. Secondo quanto riportano Ansa e i media locali, l’incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9 anni è stato portato all’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per delle ustioni. La mamma e il papà, sempre per delle ustioni, sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San Giovanni Bosco. Anche il pilota del velivolo ha riportato delle ustioni, ma le sue condizioni sarebbero relativamente buone: è in codice giallo, al Giovanni Bosco.

Un video amatoriale girato nel Comune di San Francesco al Campo dove si è verificato lo schianto, pubblicato dal Giornale La Voce, è diventato virale.

Precipita Freccia Tricolore: eventi annullati

La pattuglia delle Frecce Tricolori di cui faceva parte il velivolo precipitato era attesa per le 17 all’aero club di Vercelli nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle dove era in programma un air show. Poi, domani, le Frecce avrebbero parteciparo ad una esibizione all’aero club di Torino-Collegno organizzata per il centenario dell’Aeronautica militare. Gli eventi sono stati anullati.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp