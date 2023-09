Salento: inseguito da Carabinieri causa incidente, arrestato

Sospettato di aver rubato attrezzi agricoli, è stato inseguito dai Carabinieri sulla strada statale 274, la Gallipoli-Leuca. Tentando una inversione di marcia spericolata, è finito contro un’auto in transito e quando i militari lo hanno bloccato per arrestarlo si è scagliato contro di loro. Nella Fiat Punto dell’uomo i Carabinieri hanno trovato attrezzi agricoli presunto bottino del furto. L’incidente non ha avuto conseguenze gravi per gli occupanti dell’auto coinvolta nell’impatto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp