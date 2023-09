Taranto: gioco d’azzardo, sequestrate 27 slot machine illegali

La Guardia di Finanza di Taranto, nell’ambito di attività di controllo finalizzata al contrasto del gioco illegale e irregolare, ha sequestrato 27 slot machine illegali, risultate non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché denaro contante profitto dell’attività illecita. Tre persone, titolari di altrettanti circoli ricreativi, sono state denunciate. In un caso è stato, peraltro, verificato che la sala giochi controllata era allacciata abusivamente alla rete elettrica. Sono in corso ulteriori approfondimenti, di natura fiscale, volti ad accertare, da parte delle associazioni ispezionate, il regolare versamento all’amministrazione Finanziaria del cosiddetto ‘Prelievo Unico Erariale’, tributo commisurato alle somme giocate e registrate sui contatori delle macchine.

