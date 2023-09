Taranto, carambola di automobili in Corso Umberto

TARANTO – Brusco risveglio nella mattinata di domenica per gli abitanti della centralissima Corso Umberto, svegliati dal rumore di una carambola tra automobili.

Un camion di Kyma Ambiente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato tamponato da una Mercedes che a sua volta, per la forza dell’impatto, avrebbe colpito a sua volta una Suzuki finita contro il muro di un palazzo. Nella collisione sono state fortemente danneggiate anche una Fiat Punto e una Peugeot. Per fortuna tanta paura e nessun ferito: sul posto è arrivata tempestivamente la Polizia Locale per i rilievi del caso.

FOTO FRANCESCO MANFUSO

