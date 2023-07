Potenza: Sopralluogo Galella al parco Sant’Antonio La Macchia

Alessandro Galella, assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, parteciperà a un sopralluogo speciale al parco di Sant’Antonio La Macchia. È in programma alle 9.30 di martedì 25 luglio 2023 e rappresenterà un’occasione per illustrare i piani di riqualificazione e trasformazione del parco, che lo renderanno un’attrattiva adatta al divertimento e all’avventura per i cittadini di Potenza e i visitatori. Durante la visita, verranno esplorate le aree designate per i nuovi percorsi avventura, le strutture ricreative e le aree verdi. Il progetto di trasformazione del parco di Sant’Antonio La Macchia mira a fornire un importante contributo al tessuto sociale e turistico di Potenza.

