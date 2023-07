Potenza: Lutto cittadino per la piccola Evelina Ostapiuk

Lo scorso 18 luglio, in una strada del Rione Lucania a Potenza, la piccola Evelina Ostapiuk, 6 anni, ha perso la vita in un tragico incidente: mentre era a bordo del suo monopattino è stata travolta e uccisa da un’auto. Una tragedia che ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadinanza potentina. Per questo, nella giornata di sabato 22 luglio, giorno dei funerali della piccola, il sindaco Guarente ha proclamato il lutto cittadino con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici presenti sul territorio, per tutta la giornata.

