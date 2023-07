Tenta di truffare una 80enne, un arresto nel potentino

I Carabinieri di Brindisi Montagna (Potenza) hanno arrestato in flagranza un 45enne campano per truffa aggravata.

Lo scorso 19 luglio. una 80enne è stata contattata telefonicamente intorno alle 12.00 da un sedicente addetto a una società operante nel settore dell’energia elettrica che le ha prospettato il distacco della fornitura qualora non avesse pagato la somma 5.000 euro, aggiungendo che di lì a poco sarebbe arrivato un responsabile del servizio per la riscossione del denaro per scongiurare il pericolo indicato.

Provvidenziali, a questo punto, sono risultate le diverse telefonate giunte al comando dei Carabinieri che segnalavano l’aggirarsi di un soggetto sospetto per Brindisi Montagna: così, i Carabinieri hanno immediatamente attivato un servizio mirato per rintracciare l’uomo.

Quando i militari hanno notato visto dalla casa di un’anziana un soggetto sconosciuto hanno deciso di fermarlo per identificarlo e comprendere quali fossero i motivi della sua presenza in paese.

I Carabinieri lo hanno sorpreso in possesso di 1.000 euro oltre a diversi monili in oro che poco prima si era fatto consegnare, con l’inganno, dall‘80enne. Il 45enne è stato arrestato, grazie alla brillante e rapidissima operazione di servizio messa a segno dai Carabinieri della Stazione di Brindisi Montagna.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp